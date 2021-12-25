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Ракета Ariane 5 успешно стартовала с космическим телескопом «Джеймс Уэбб»

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Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Трансляцию 25 декабря ведет компания Arianespace.

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Запуск состоялся в расчетные 15:21 мск. Головная часть с орбитальным телескопом «Джеймс Уэбб» уже отделилась.

Ariane 5 доставит телескоп на орбиту. После этого телескоп в течение четырех недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа. Эта точка находится в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.

Запуск планировался на 18 декабря, но несколько раз переносился.

«Джеймс Уэбб» — это совместный проект Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), ЕКА и Канадского космического агентства (ККА). Телескоп будет изучать древнейшие звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, и заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок эксплуатации — 10 лет.

Ранее, 3 октября, NASA завершило проектные и опытно-конструкторские работы по созданию космического телескопа «Нэнси Грейс Роман». Перед запуском миссии, который состоится не позднее мая 2027 года, предстоит сборка аппарата.

В космос телескоп выведет ракета-носитель Delta IV Heavy. «Нэнси Грейс Роман» будет работать на гало-орбите вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце–Земля в течение пяти лет. Отмечается, что у 288-мегапиксельной камеры аппарата поле зрения в 200 раз больше, чем у телескопа «Хаббл». Это позволит на высшем уровне детализировать снимки.

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