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Правительство РФ выделит 1 млрд руб на строительство больницы в Пермском крае

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По поручению премьер-министра России Михаила Мишустин правительство выделит 1 млрд рублей на строительство инфекционной больницы в Пермском крае. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе кабмина.

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Отмечается, что Пермская краевая инфекционная больница расположена в деревянных корпусах 1876–1917 годов постройки. Её техническое состояние не соответствует современным нормам и требованиям, там невозможно организовать высокотехнологичную помощь больным.

«Федеральный центр поможет Пермскому краю со строительством новой инфекционной больницы. На эти цели будет выделен 1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Клинику, рассчитанную на 230 коек, планируется построить к 2023 году.

Кроме того, ещё 200 млн рублей будет выделено региону на закупку необходимого медоборудования для Пермского перинатального центра.

Помимо этого, в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» студенты получат возможность проходить практику и стажировку на базе ведущих российских высокотехнологичных компаний. Также премьер-министр дал поручение выделить средства на реставрацию кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря.

16 декабря Мишустин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на поддержку больниц, помогающих пациентам с COVID-19. Отмечалось, что средства пойдут на помощь регионам с ремонтом медицинского оборудования и закупкой расходных материалов. Мишустин заявил, что дополнительные средства должны быть выделены и на увеличение объемов расшифровки геномов коронавируса в рамках усиленного эпиднадзора за случаями заболевания.

20 октября российский лидер поручил Минздраву оказать поддержку регионам кадрами и лекарствами. Кроме того, Путин потребовал контролировать доступность в регионах кислорода для больных с COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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