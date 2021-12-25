СК заявил об отсутствии доказательств причастности полицейских к побегу из ИВС в Истре

Следственный комитет (СК) РФ не получил доказательств вины полицейских, обвиняемых в причастности к побегу из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Об этом в субботу, 25 декабря, заявил руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Александр Стариков.

«Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, [нет], мы таких доказательств не получили», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Старикова, у СК достаточно доказательств халатного отношения бывших сотрудников ИВС к исполняемым обязанностям.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Подмосковье 6 августа. Среди них был Сергей Мавриди, подозреваемый в расправе над бизнесменом Владимиром Маруговым. Отмечалось, что примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. Его размещение там было незаконным и являлось халатностью должностных лиц.

11 августа двоих из пяти, совершивших побег из изолятора, — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали. Они скрывались в подмосковном Подольске. Еще один участник побега — Николай Тетеря — сдался полиции 12 августа. Александра Бутнару задержали 18 августа.

Мавриди задержали 14 сентября. Сделать это удалось в том числе благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц.

После побега заключенных также были задержаны два сотрудника изолятора — дежурный и его помощница. По версии следствия, один из них умышленно отключил камеры в коридоре изолятора, а затем оба сотрудника покинули пост и ушли спать. Также установлено, что дежурные оставили открытыми «кормушки» — окна на двери камер для передачи еды. Им предъявили обвинение.

В сентябре врио начальника ИВС в Истре Андрей Старшинов признал вину в превышении полномочий, из-за чего из изолятора сбежали пятеро заключенных. В отношении Старшинова возбудили уголовное дело.