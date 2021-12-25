Терапевт назвал повышающие риск заболеть COVID-19 привычки

Курение, неправильное пищевое поведение и несоблюдение гигиенических рекомендаций могут повысить риск заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Как объяснил он в интервью радио Sputnik, опубликованном 25 декабря, качество слизистых оболочек человека во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям.

Так, если слизистая вырабатывает достаточное количество защитных веществ, вирусу сложнее проникнуть в организм. Но если же человек, например, курит, слизистая раздражается, воспаляется, и через нее инфекция гораздо быстрее воздействует на человека.

Неправильное пищевое поведение также увеличивает вероятность заболевания, добавил врач.

«Если человек неправильно питается, пьет мало воды и переедает, его постоянно мучает изжога, это приводит к тому, что кислота обжигает слизистые, приводит к их сухости», — предупредил Хухрев.

Еще один фактор риска — сухой воздух и пыль в помещении.

«Воздух в квартире не должен быть сухим, чтобы не было избытка пыли, которая тоже сушит слизистые. Помещение должно проветриваться, и должна проводиться влажная уборка, потому что с нас летит очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм», — заявил терапевт.

Отсутствие привычки мыть руки перед едой увеличивает опасность, потому что COVID-19, как и грипп, передается в том числе через грязные руки, заключил он.

Ранее, 21 декабря, медицинский эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвид Пауэлл заявил, что риск подхватить коронавирус в самолете увеличился в два-три раза после появления штамма «Омикрон». Также эксперт отметил, что при полете в экономклассе риск заболеть COVID-19 будет выше, чем при полете в бизнес-классе — всё из-за числа пассажиров.

До этого, 19 декабря, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что одновременное инфицирование «Омикроном» и «Дельтой» возможно при ведении активного образа жизни и значительном распространении двух штаммов в регионе.