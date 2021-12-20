Названы условия для одновременного заболевания «Дельтой» и «Омикроном»

Одновременное инфицирование новым штаммом «Омикрон» и предыдущим вариантом коронавируса «Дельта» возможно при ведении активного образа жизни и значительном распространении двух штаммов в регионе. Об этом 19 декабря сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Во-первых, риск поражения одновременно двумя штаммами COVID-19 возрастает, когда доля жителей страны с каждым из двух штаммов вируса примерно одинакова. Так, Крючков привел в пример Великобританию, где количество зарегистрированных случаев инфицирования «Дельтой» и «Омикроном» увеличивается вдвое примерно каждые 48 часов.

Помимо этого, человек может инфицироваться двумя штаммами COVID-19 одновременно при большом числе социальных контактов и ведении активного образа жизни, предупредил иммунолог.

«По-видимому, восприимчивость к заражению изменяется по мере развития инфекционного процесса. После проникновения возбудителя болезни организм включает иммунную защиту. И только в течение достаточно короткого периода времени, пока инфекция набирает силу, а иммунитет мобилизует свои механизмы, возможно заражение другим сходным вирусом (в данной ситуации — другим штаммом вируса. — Ред.)», — приводит слова Крючкова kp.ru.

Однако в текущий момент ученые не установили, на каком отрезке времени организм не в силах обезопасить себя от коронавируса. По оценке Крючкова, иммунитет будет ослаблен примерно два-три дня.

Ранее, 17 декабря, ученые раскрыли результаты исследования взаимодействия «Дельты» и «Омикрона». Два варианта COVID-19 могут совместно циркулировать, что приведет к большой волне инфекций, возможно, превышающей все предыдущие волны, сообщил профессор Института неврологии Куин-Сквер университетского колледжа Лондона Карл Фристон. В качестве альтернативы эти два варианта могут конкурировать, в результате чего «Дельта» вытесняется «Омикроном».