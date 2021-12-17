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Ученые раскрыли результаты исследования взаимодействия «Дельты» и «Омикрона»

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Ученым пока доподлинно неизвестно, как новый штамм «Омикрон» взаимодействует с предыдущим вариантом коронавируса «Дельта». Об этом «Известиям» заявил профессор Института неврологии Куин-Сквер университетского колледжа Лондона Карл Фристон.

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«Два основных неизвестных факта — это вирулентность «Омикрона» с точки зрения его способности вызывать серьезные заболевания (и смертельные случаи) и перекрестный иммунитет с вариантом «Дельта», ранее доминировавшим в Великобритании. Перекрестный иммунитет чрезвычайно важен. «Омикрон» и «Дельта» могут совместно циркулировать, что приведет к большой волне инфекций, возможно, превышающей все предыдущие волны. В качестве альтернативы эти два варианта могут конкурировать, в результате чего «Дельта» вытесняется «Омикроном», — отметил ученый.

При таком сценарии, по его словам, нынешняя волна «Дельты» в Великобритании быстро сменится волной «Омикрона», но пик заболеваемости будет ослаблен. Сейчас в стране наблюдается высокий уровень заболеваемости штаммом «Дельта», но частота повторных заражений «Омикроном» превышает частоту повторного инфицирования «Дельтой».

«В настоящее время их перекрестный иммунитет неясен. Поэтому данные по Великобритании, полученные в течение следующих нескольких недель, покажут, как эти два варианта взаимодействуют в реальных условиях. И в некотором отношении то, что происходит в Великобритании, станет важным примером для всего остального мира», — резюмировал Карл Фристон.

К настоящему моменту штамм «Омикрон», обнаруженный в прошлом месяце в Южной Африке, успел проникнуть в примерно 80 стран, хотя, как признал на днях сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, «реальность такова, что «Омикрон», вероятно, есть в большинстве стран, даже если он еще не обнаружен». В пресс-службе организации «Известиям» сказали, что, скорее всего, число случаев заражения «Омикроном» будет расти, но также признали, что степень, в которой он будет конкурировать с «Дельтой», пока не ясна.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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