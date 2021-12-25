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На Украине начали производить беспилотники Bayraktar

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Украина запустила собственное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, рассказал 24 декабря глава офиса президента страны Андрей Ермак.

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«Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Всё началось с поставок «байрактаров», а сейчас запущено их производство уже на Украине», — отметил Ермак в интервью изданию «Фокус».

Также он напомнил, что двигатели для турецких беспилотников Bayraktar изготавливают также на Украине.

12 декабря сообщалось, что на новом украинско-турецком заводе начнут создавать реактивные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа ANKA, которые способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика.

Месяцем ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна закупит у Турции новую партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны. По его словам, Украина намерена применять дроны.

29 сентября компания Bayraktar Savunma и украинское минобороны заключили соглашение о строительстве в Киевской области центра, в котором будут проводить обучение персонала, а также испытания и обслуживание турецких БПЛА Bayraktar. Пресс-служба офиса украинского лидера назвала данный меморандум «большим реальным шагом вперед».

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