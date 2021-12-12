Украина начнет производить реактивные беспилотники нового поколения

На новом украинско-турецком заводе начнут создавать реактивные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа ANKA. Об этом 11 декабря сообщил внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

«То есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и тому подобное», — цитирует его Диалог.ua.

Комментируя главные особенности аппаратов ANKA, Арестович рассказал, что речь идет о реактивных, а не поршневых БПЛА. По его словам, это новое поколение беспилотников после Bayraktar, которые превышают его «по всем характеристикам».

Первая партия БПЛА должна быть произведена заводом в конце следующего года, заключил Арестович.

Летательный аппарат ANKA был создан Турецким аэрокосмическим агентством в феврале 2014 года. Разработка беспилотника велась властями Турции в сотрудничестве с рядом частных компаний с 2010 года.

Накануне украинский генеральный штаб засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в ходе военных операций объединенных сил в Донбассе.

6 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране началось строительство завода по изготовлению современных военных беспилотников.

Ранее, 12 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна закупит у Турции новую партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны. По его словам, Украина намерена применять дроны.

29 сентября компания Bayraktar Savunma и украинское Минобороны заключили соглашение о строительстве в Киевской области центра, в котором будут проводить обучение персонала, а также испытания и обслуживание турецких БПЛА Bayraktar. Пресс-служба офиса украинского лидера назвала данный меморандум «большим реальным шагом вперед».