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Украина начнет производить реактивные беспилотники нового поколения

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На новом украинско-турецком заводе начнут создавать реактивные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа ANKA. Об этом 11 декабря сообщил внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

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«То есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и тому подобное», — цитирует его Диалог.ua.

Комментируя главные особенности аппаратов ANKA, Арестович рассказал, что речь идет о реактивных, а не поршневых БПЛА. По его словам, это новое поколение беспилотников после Bayraktar, которые превышают его «по всем характеристикам».

Первая партия БПЛА должна быть произведена заводом в конце следующего года, заключил Арестович.

Летательный аппарат ANKA был создан Турецким аэрокосмическим агентством в феврале 2014 года. Разработка беспилотника велась властями Турции в сотрудничестве с рядом частных компаний с 2010 года.

Накануне украинский генеральный штаб засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в ходе военных операций объединенных сил в Донбассе.

6 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране началось строительство завода по изготовлению современных военных беспилотников.

Ранее, 12 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна закупит у Турции новую партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны. По его словам, Украина намерена применять дроны.

29 сентября компания Bayraktar Savunma и украинское Минобороны заключили соглашение о строительстве в Киевской области центра, в котором будут проводить обучение персонала, а также испытания и обслуживание турецких БПЛА Bayraktar. Пресс-служба офиса украинского лидера назвала данный меморандум «большим реальным шагом вперед».

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