Прямой эфир
Общество
Опубликована запись переговоров пилотов при экстренной посадке в Шереметьево
Спорт
Женская сборная РФ по биатлону заняла второе место на этапе Кубка мира
Мир
Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию
Общество
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям
Мир
Замглавы МВД Украины устроил скандал у блокпоста в Донбассе
Политика
Путин рассказал о выявлении сотрудника ЦРУ среди советников кабмина в 1990-е
Общество
Болельщик умер на стадионе после матча «Крылья Советов» — «Рубин»
Мир
Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
Общество
На улицах Москвы включили праздничное освещение
Мир
Спецборт МЧС со специалистами Роспотребнадзора на борту вылетел в ЮАР

Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский генеральный штаб засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в ходе военных операций объединенных сил в Донбассе. Об этом 11 декабря в генштабе заявили агентству «Украинские новости».

«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции объединенных сил относится к служебной. Эти данные обладают ограниченным доступом и разглашению не подлежат», — сказали в пресс-службе военного органа.

Силовое направление: Киев развернул в Донбассе оперативную группу генштаба
Что означает первое с 2015 года появление этих специалистов на линии разграничения

О первом применении ПТРК Javelin в Донбассе 21 ноября сообщил руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, установки вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Ранее, 12 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна закупит у Турции новую партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны. По его словам, Украина намерена применять дроны, поскольку должна защищать независимость, в том числе согласно 51-й статье устава ООН.

27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Он отметил, что как только вооружения оказываются в руках военных, они потенциально начинают применяться в этом районе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021