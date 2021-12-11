Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе

Украинский генеральный штаб засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в ходе военных операций объединенных сил в Донбассе. Об этом 11 декабря в генштабе заявили агентству «Украинские новости».

«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции объединенных сил относится к служебной. Эти данные обладают ограниченным доступом и разглашению не подлежат», — сказали в пресс-службе военного органа.

О первом применении ПТРК Javelin в Донбассе 21 ноября сообщил руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, установки вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Ранее, 12 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна закупит у Турции новую партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны. По его словам, Украина намерена применять дроны, поскольку должна защищать независимость, в том числе согласно 51-й статье устава ООН.

27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Он отметил, что как только вооружения оказываются в руках военных, они потенциально начинают применяться в этом районе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.