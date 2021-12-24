В МИД РФ вызвали представителя посольства Японии из-за выставки о Южных Курилах

Представителя посольства Японии вызвали в МИД РФ, чтобы выразить протест в связи с выставкой о Южных Курилах, организованной японской стороной. Об этом 24 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«17 декабря в МИД России был вызван представитель руководства посольства Японии в Москве. В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии», — говорится в опубликованном на сайте российского МИДа заявлении.

По словам Захаровой, несмотря на официальное предупреждение МИД России по поводу аналогичного мероприятия в 2020 году, японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг, игнорируя международные договоры, в которых закрепляется суверенитет РФ над островами.

Помимо прочего, японскому дипломату выразили озабоченность в связи с начавшимися 6 декабря японо-американскими военно-морскими учениями в районе острова Хоккайдо.

«Подчеркнуто, что их проведение в непосредственной близости от границы Российской Федерации, масштаб и спектр отрабатываемых операций вынуждают рассматривать эти маневры в качестве серьезного вызова и потенциальной угрозы безопасности нашей страны на Дальнем Востоке», — заявила Захарова.

12 ноября глава МИД Японии Есимаса Хаяси напомнил о намерении Японии решить вопрос принадлежности четырех Курильских островов, а также заключить мирный договор с Россией. 10 ноября новоизбранный премьер страны Фумио Кисида заявил о твердой политике в отношении России и Китая. При этом он пообещал «укреплять отношения с партнерами, разделяющими точку зрения Японии».

В прошлый раз японская выставка о Курильских островах под названием «Территория и суверенитет» состоялась 21 января 2020 года. Тогда в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что ее посетителям «демонстрируются пропагандистские материалы, якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на Южные Курилы».

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.