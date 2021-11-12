В МИД Японии заявили о желании заключить с Россией мирный договор

Япония хочет решить вопрос принадлежности четырех Курильских островов (Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи), а также заключить мирный договор с Россией. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

«Относительно мирного договора с Россией наше направление в том, чтобы, не перекладывая на плечи последующих поколений, решить вопрос принадлежности четырех островов и заключить мирный договор. Мы будем работать над этим на основании ранее заключенных совместных договоренностей», — сказал он в ходе пресс-конференции.

10 ноября новоизбранный премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о твердой политике в отношении России и Китая. При этом он пообещал «укреплять отношения с партнерами, разделяющими точку зрения Японии».

Как отметил в беседе с «Известиями» руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев, во многом риторика Кисиды исходит из опыта бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, который не добился уступок по Курилам и в вопросе мирного договора.

Однако 11 ноября Хаяси заявил о намерении продолжать вести переговоры с Москвой по вопросам мирного договора на основе имеющихся договоренностей. Также он указал на необходимость развития отношений с РФ в широком спектре областей, включая политику, экономику и культуру.

Президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что Россия будет стремиться заключить мирный договор с Японией, несмотря на смену политических фигур в стране 21 октября. Он отмечал, что обе страны стремятся к окончательному урегулированию отношений.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.