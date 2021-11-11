Новый глава МИД Японии продолжит переговоры с РФ по мирному договору

Новый министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о намерении продолжать вести переговоры с Москвой по вопросам мирного договора на основе имеющихся договоренностей. Соответствующее заявление в четверг, 11 ноября, глава японского МИДа сделал на своей первой пресс-конференции.

«Что касается мирного договора с Россией, то мы не должны передавать [эту проблему] следующим поколениям. Мы придерживаемся курса на подписание мирного договора после решения территориального вопроса», — сказал он.

Помимо этого, глава МИД Японии отметил необходимость развития отношений с Россией в широком спектре областей, включая политику, экономику и культуру.

Президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что Россия будет стремиться заключить мирный договор с Японией, несмотря на смену политических фигур в стране 21 октября. Он отмечал, что Россия и Япония стремятся к окончательному урегулированию отношений.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

10 ноября Ёсимаса Хаяси вступил в должность министра иностранных дел, которую до него занимал Тосимицу Мотэги. Мотэги, в свою очередь, стал генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии.

Новый состав правительства Японии был сформирован 4 октября. Через 10 дней, 14 октября, нижняя палата парламента была распущена в связи с истечением срока полномочий, а 31 октября состоялись выборы нового состава.