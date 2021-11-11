Прямой эфир
Авто
ГИБДД проведет рейды по выявлению зарегистрированных на детей авто
Экономика
Маск продал акции Tesla на $1,1 млрд
Мир
Сторонники оппозиции Армении попытались прорваться в здание правительства
Общество
МИД Польши подтвердил планы ЕС рассмотреть санкции против «Аэрофлота»
Мир
Кабмин Чехии ушел в отставку
Экономика
Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ снизилась на треть
Общество
Власти ускорят расселение аварийного жилья на Дальнем Востоке и в Сибири
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за непогоды
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
Общество
В Новосибирске более 600 человек не смогли улететь в Египет

Востоковед оценил заявление премьера Японии о твердой политике в отношении РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев в четверг, 11 ноября, в беседе с «Известиями» оценил заявление новоизбранного премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что политика страны в отношении России и Китая будет твердой.

Постоянная величина: почему в Японии победила партия власти
И стоит ли ждать изменений во внешней политике Токио

По его словам, во многом риторика Кисиды исходит из опыта бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Эксперт отметил, что почти 10 лет глава японского кабмина контактировал с Россией, согласовывая стратегические сделки по участию японских компаний в нефтегазовом проекте «Сахалин–2», а также план по инвестициям.

«По сути, ничего из этого Япония не получила — никаких уступок по Курилам, никакого мирного договора, то есть никакого практического выхлопа для Токио не было. Это только вызывало удивление у американских союзников и вело к шероховатостям в отношениях Японии с главной для Токио страной. Сближение России и Китая идет семимильными шагами. В этих условиях какой смысл вкладываться в отношения с Россией, из которых ничего не получается?» — подчеркнул Габуев.

Для России это не принесет никаких драматичных последствий, сказал он. Взаимоприемлемого разрешения курильского вопроса пока не просматривается, с чем Россия также готова нормально существовать.

При этом эксперт предположил, что нынешний политический климат никак не скажется и на экономическом сотрудничестве стран и японских инвестициях в Россию, которые всегда зависели не от политики, а от инвестклимата и наличия хороших проектов.

«Напомню, что в нулевые при Дзюнъитиро Коидзуми (был премьером Японии в 2001–2006 годах. — Ред.), который был настроен довольно жестко в отношении Курил, произошли самые крупные японские инвестиции в Россию: «Сахалин–2», строительство завода «Тойота» в России и так далее. Связано это с тем, что японские инвестиции в России — это не политическая история, это в основном вопрос бизнеса», — заключил эксперт.

О твердой политике в отношении России и Китая японский премьер заявил накануне. При этом он пообещал «укреплять отношения с партнерами, разделяющими точку зрения Японии».

11 ноября новый министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о намерении продолжать вести переговоры с Москвой по вопросам мирного договора на основе имеющихся договоренностей. Также он указал на необходимость развития отношений с РФ в широком спектре областей, включая политику, экономику и культуру.

Президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что Россия будет стремиться заключить мирный договор с Японией, несмотря на смену политических фигур в стране 21 октября. Он отмечал, что обе страны стремятся к окончательному урегулированию отношений.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021