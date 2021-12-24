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Суд в России назначил миллиардные оборотные штрафы Google и Meta

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Мировой суд Москвы оштрафовал Meta почти на 2 млрд рублей. Прежний Facebook признали виновным в повторном нарушении закона. Социальная сеть отказалась удалить запрещенный контент, передает телеканал «Известия». За один день двум компаниям назначили оборотные штрафы.

Ранее суд наказал Google более чем на 7,2 млрд рублей. Американская компания повторно не удалила запрещенный контент. Так называемый оборотный штраф применили впервые по соответствующей статье. Сумму взыскания рассчитали исходя из выручки Google. IT-гигант систематически нарушал российское законодательство. Компания не удаляла запрещенный контент о призыве к экстремизму. Google не переносит персональные данные россиян на серверы в РФ. До сегодняшнего дня IT-гиганта штрафовали в общем на 58 млн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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