Военный эксперт оценил статью NI о тактике США в случае конфликта с Россией

Выполнение сценария действий США, описанного американским журналистом Крисом Осборном в The National Interest (NI), невозможно по нескольким причинам. Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Его выполнение невозможно по нескольким причинам. Во-первых, (и это самое главное) американский избиратель не поймет, почему их солдаты и моряки должны погибать на другом конце планеты за неизвестную им Украину, которая даже не состоит в НАТО. Конфликт с десантом на российском побережье, описанный в американском журнале, крупномасштабный, и он, даже без применения ядерного оружия, станет настоящей катастрофой для всей юго-восточной Европы», — отметил он.

Во-вторых, по словам военного эксперта, автор не учел, что, согласно конвенции Монтре, Соединенным Штатам нельзя создать крупную группировку кораблей в Черном море. По этому международному договору Турция может впустить один-два корабля США в Черное море и то на определенное время, добавил Болтенков.

Ранее в этот день обозреватель NI в своей статье отметил, что военно-морские силы (ВМС) США могут нанести удар по РФ со стороны Черного моря в случае «вторжения» на Украину. Ракеты Tactical Tomahawk, которыми оснащен американский флот, могут обеспечить преимущество США в случае обострения ситуации, указал он.

Также Осборн, ранее являвшийся сотрудником американского Пентагона, предложил использовать против России авианосцы F-35, в частности, модификации B и C.

Чтобы осложнить наступление российских войск на украинском направлении, автор статьи также считает эффективным высадку морской пехоты США. В такой ситуации ВС РФ придется вести боевые действия сразу на два фронта, подчеркнул обозреватель издания.

22 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предостерегает «горячие головы» на Украине от военного конфликта. Москва не хочет войны, уточнил глава МИД РФ. Страна будет «жестко обеспечивать свою безопасность» теми средствами, которые сочтет нужными, сказал министр.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

При этом глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил 21 декабря о вероятности провокаций США в Донбассе. Он также указал на то, что США наращивают военное присутствие у границ России.