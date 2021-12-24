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В National Interest рассказали о тактике США в случае конфликта России и Украины

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Военно-морские силы (ВМС) США могут нанести удар по РФ со стороны Черного моря в случае «вторжения» на Украину. Об этом 24 декабря сообщил обозреватель издания The National Interest (NI) Крис Осборн.

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«Если ВМС США ударят с Черного моря, у русских обязательно возникнут проблемы с удержанием захваченных территорий», — говорится в публикации.

Ракеты Tactical Tomahawk, которыми оснащен американский флот, могут обеспечить преимущество США в случае обострения ситуации.

«Тяжелая и точная огневая мощь, такая как ракеты Tomahawk, запускаемые с подводных лодок и кораблей, может нанести огромные разрушения российским войскам вдоль украинской границы», — отметил журналист.

Также Осборн, ранее являвшийся сотрудником американского Пентагона, предложил использовать против России авианосцы F-35, в частности, модификации B и C.

Чтобы осложнить наступление российских войск на украинском направлении, автор статьи также считает эффективным высадку морской пехоты США. В такой ситуации ВС РФ придется вести боевые действия сразу на два фронта, подчеркнул Осборн.

Ранее, 22 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предостерегает «горячие головы» на Украине от военного конфликта. Москва не хочет войны, уточнил глава МИД РФ. Страна будет «жестко обеспечивать свою безопасность» теми средствами, которые сочтет нужными, сказал министр.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

При этом глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил 21 декабря о вероятности провокаций США в Донбассе. Он также указал на то, что США наращивают военное присутствие у границ России.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что напряженность в Европе — это вина США. Размещение американских элементов ПРО, а также проведение крупномасштабных учений вблизи границ страны вызывает беспокойство РФ.

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