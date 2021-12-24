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Google изучит решение суда о штрафе в 7,2 млрд рублей
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Google изучит решение суда о штрафе в 7,2 млрд рублей

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Компания Google изучит решение суда об оборотном штрафе в 7,2 млрд рублей, после этого определит дальнейшие действия. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила пресс-служба корпорации.

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Мировой суд Таганского района Москвы ранее в этот день постановил оштрафовать Google на 7,2 млрд рублей. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»).

Оборотный штраф в отношении Google назначен в России впервые. Его размер зависит от выручки компании. Суд имел право применить к ней оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн рублей.

Ранее, 7 декабря, Google был оштрафован в России четыре раза. Так, мировой судья постановил оштрафовать компанию по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Также суд оштрафовал компанию по двум протоколам за неудаление ссылок на сайты с запрещенной информацией (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ) на 10 млн рублей. Таким образом, общая сумма штрафов Google на тот момент достигала 58 млн рублей.

Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.

Закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент, вступил в силу в России 1 февраля. Если они не могут самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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