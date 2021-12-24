Британцы поддержали Путина после критики в адрес Запада

Читатели британской газеты Daily Mail, которая публиковала основные заявления президента России Владимира Путина, поддержали российского лидера, который во время пресс-конференции раскритиковал действия стран Запада в отношении Украины.

В комментариях на сайте СМИ пользователи призвали НАТО отказаться от продвижения на восток, а также предположили, что на Украине есть граждане, которые хотели бы присоединиться к России.

«Слова Путина о том, как Америка отреагирует, если Россия начнет вмешиваться в мексиканские отношения с США, были удачными. НАТО необходимо отступить и прекратить попытки закрепиться», — написал читатель с никнеймом jimnyj.

«Почему только Западу разрешено разделять страны по этическим соображениям и уничтожать нации? Если есть части Украины, в которых преобладают русские, то, конечно же, по западной логике, их следует разделить и позволить воссоединиться с Россией, разве нет?» — добавил пользователь MichaelShirt.

«Если бы людям Восточной Украины был предоставлен выбор стать частью России или быть под протекторатом НАТО и постоянно находиться на линии фронта агрессии против России, я уверен, они предпочли бы первое», — высказался читатель с ником Marjorie Longbottom.

23 декабря Путин во время пресс-конференции, комментируя прежние обещания НАТО не продвигаться на восток, заявил, что Россию «надули».

Большая пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 56 минут. В ходе мероприятия глава государства также ответил на вопросы и обсудил развитие российских городов, значимость инфраструктуры, социально ориентированный характер бюджета России, отношения с мировыми лидерами и тему Украины.

При этом британская газета The Guardian исказила слова российского лидера о возможности военных действий на Украине. В вышедшем материале СМИ была опубликована неточная фраза Путина, также ему приписывались слова о готовности начать вторжение.

Сам Путин в ходе пресс-конференции сказал, что создается впечатление, что Украина готовится к военной операции в Донбассе. Он отметил, что есть ощущение, что Москву предупреждают об атаке.

Ранее, 21 декабря, Путин заявил, что размещение элементов противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ вызывает беспокойство. По его словам, Москва озабочена тем, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Если эта инфраструктура появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7−10 минут, добавил он.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как говорится в документе, страны альянса обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.