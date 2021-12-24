Хорватский футболист Качич умер после потери сознания на тренировке

Хорватский футболист Марин Качич умер после потери сознания на тренировке. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает издание The Mirror.

По информации журналистов, три дня назад 23-летний защитник потерял сознание во время тренировки своего клуба «Нехай» (Сень), выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Хорватии.

Спортсмена доставили в больницу, где у Качича диагностировали сердечную недостаточность. Он был введен в кому. Несмотря на усилия врачей, спасти футболиста не удалось, 23 декабря он умер.

Качич начал свою карьеру в молодежных командах в Риеке (Хорватия), затем провел некоторое время в Италии, после чего перешел в «Нехай».