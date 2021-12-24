Путин поручил индексировать пенсии по уровню фактической инфляции

Власти предпримут необходимые меры для индексации пенсий по уровню фактической инфляции. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Годовая инфляция — порядка 8% — в два раза превышает целевой показатель, отметил глава государства. Он подчеркнул, что в связи с этим правительство должно проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — в принятом бюджете на следующий год предусмотрен рост лишь на 5,9%.

«Правительство Российской Федерации должно будет сделать всё, чтобы выполнялись обещания прошлых лет», — сказал он.

Президент подчеркнул, что в 2022 году примут меры, чтобы выровнять доходы людей в правоохранительных и силовых структурах, и это в том числе затронет и пенсии военных.

Как подсчитали эксперты по просьбе «Известий», индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей. Корректность методики расчета подтвердили эксперты из МГУ и АКРА.

В свою очередь, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила уверенность в том, что власти России примут меры, чтобы пенсионеры получили выплаты с учетом инфляции. По ее словам, по страховым пенсиям было запланировано и внесено в бюджет увеличение на 5,9%, по социальным — на 7,7%. Но с учетом еще той поправки, которую президент внес по повышению прожиточного минимума, прожиточный минимум пенсионера составит 10 782 рубля и, соответственно, во всех регионах, где он будет ниже, получатели социальной пенсии могут рассчитывать на увеличенную социальную пенсию на уровне до прожиточного минимума из федерального бюджета — социально-федеральную доплату.

13 декабря стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. Отмечалось, что с учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года.