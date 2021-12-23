В Госдуме прокомментировали требование Путина по индексации пенсий

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила уверенность в том, что власти России примут меры, чтобы пенсионеры получили выплаты с учетом инфляции. Об этом она заявила в четверг, 23 декабря, в беседе с «Думой.ТВ».

Депутат отметила, что президент России Владимир Путин в ноябре текущего года дал соответствующее поручение правительству с целью, чтобы старшее поколение не потеряло свои доходы с учетом увеличения инфляции. Согласно прогнозам, инфляция тогда должна была составить 5,8%.

«По страховым пенсиям было запланировано и внесено в бюджет увеличение на 5,9%, по социальным — на 7,7%. Но с учетом еще той поправки, которую президент внес по повышению прожиточного минимума, прожиточный минимум пенсионера составит 10 782 рубля и, соответственно, во всех регионах, где он будет ниже, получатели социальной пенсии могут рассчитывать на увеличенную социальную на уровне до прожиточного минимума из федерального — социально- федеральную доплату», — уточнила Бессараб.

При этом в отношении тех пенсионеров, которые получают страховую пенсию, президент поручил проработать ряд мер, необходимых для сохранения доходов населения с учетом реальной величины роста инфляции.

«Я уверена, что это будет отработано. Как и в этом году, заканчивающемся, пенсионерам с учетом нового витка инфляции было выплачено единовременное пособие. Единовременная выплата в размере по 10 тыс. рублей. Я думаю, что будут приняты исчерпывающие необходимые меры для того, чтобы снизить эти опасения, чтобы люди получили свои выплаты с учетом инфляции», — заключила депутат.

Ранее в этот день Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос Юлии Измайловой из «Молодого ленинца» (Пенза) об индексации пенсий, указав, что забывать об инфляции не стоит. Вместе с тем глава государства заверил, что в 2022 году соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку, для того чтобы выровнять в этой сфере доходы граждан, работающих в правоохранительных структурах. Он добавил, что это коснется и пенсий военнослужащих.

Накануне заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова сообщила, что в 2022 году право на страховую пенсию получат женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Она напомнила, что гражданину для получения выплат по старости необходимо соблюдение нескольких условий, в частности наличие необходимого стажа.

13 декабря стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. Отмечалось, что с учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года.

20 ноября сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Кроме того, россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты — через почту или другую организацию.