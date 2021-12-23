Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1500 за 1 тыс. куб. м
Мир
США заявили о готовности к переговорам с РФ в январе 2022 года
Мир
Глава ДНР указал на возможность Украины сбрасывать химоружие с беспилотников
Мир
На Украине заявили о планах резко сократить потребление газа
Мир
Чехия ужесточит правила въезда туристов из Евросоюза с 27 декабря
Мир
Столтенберг опроверг обещание НАТО не расширяться на восток
Экономика
В ДФО запланировали возвести около 3 млн кв. м жилья в 2022 году
Мир
Боррель и Кулеба обсудили предложения РФ по безопасности в Европе
Мир
Путин заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток
Экономика
На Украине предупредили о «вечных» санкциях против «Северного потока – 2»

Финский диджей извинилась за ошибку с гимном Белоруссии на хоккейном матче

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диджей финского «Йокерита» Аманда Харкимо принесла извинения в адрес белорусской команды за ошибку, допущенную перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского «Динамо» (2:1 ОТ) в Хельсинки. Об этом 23 декабря сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

«Рассчитывать на плей-офф просто нереально»
Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан — о выступлении команды в текущем сезоне и истории о расторжении контракта с бывшим главным тренером

Уточняется, что перед началом игры вместо белорусского гимна прозвучал гимн Республики Палау в исполнении Симфонического оркестра Словакии. После матча «Йокерит» принес извинения ввиду возникшей технической ошибки.

«Искренне извиняюсь за включение неверного гимна перед началом матча с «Динамо». Это связано только с моей невнимательностью. Так как мы в основном играем с российскими командами, я была готова включить гимн России», — говорится в сообщении на сайте финского хоккейного клуба.

По словам Харкимо, она поняла, что финны играют с белорусской командой только тогда, когда диктор попросил болельщиков встать перед исполнением национальных гимнов Финляндии и Белоруссии.

Она отметила, что ни клуб, ни кто-либо другой не имеют к данному инциденту никакого отношения.

«Никогда бы не стала проявлять неуважение ни к какому-либо национальному гимну, нации или намеренно смешивать политику со спортом», — сказала Харкимо.

2 августа российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко прокомментировали ошибку с музыкой на Играх в Токио. Ромашиной и Колесниченко включили чужую музыку в начале выступления. Из-за неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021