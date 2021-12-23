Финский диджей извинилась за ошибку с гимном Белоруссии на хоккейном матче

Диджей финского «Йокерита» Аманда Харкимо принесла извинения в адрес белорусской команды за ошибку, допущенную перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского «Динамо» (2:1 ОТ) в Хельсинки. Об этом 23 декабря сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Уточняется, что перед началом игры вместо белорусского гимна прозвучал гимн Республики Палау в исполнении Симфонического оркестра Словакии. После матча «Йокерит» принес извинения ввиду возникшей технической ошибки.

«Искренне извиняюсь за включение неверного гимна перед началом матча с «Динамо». Это связано только с моей невнимательностью. Так как мы в основном играем с российскими командами, я была готова включить гимн России», — говорится в сообщении на сайте финского хоккейного клуба.

По словам Харкимо, она поняла, что финны играют с белорусской командой только тогда, когда диктор попросил болельщиков встать перед исполнением национальных гимнов Финляндии и Белоруссии.

Она отметила, что ни клуб, ни кто-либо другой не имеют к данному инциденту никакого отношения.

«Никогда бы не стала проявлять неуважение ни к какому-либо национальному гимну, нации или намеренно смешивать политику со спортом», — сказала Харкимо.

2 августа российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко прокомментировали ошибку с музыкой на Играх в Токио. Ромашиной и Колесниченко включили чужую музыку в начале выступления. Из-за неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду.