Первая доставка химоружия на Украину была осуществлена самолетами из США в октябре в Борисполе. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Первая доставка была антидота, это не химические вещества, это все-таки, можно сказать, оружие, она была доставлена самолетами Соединенных Штатов Америки. Это было в октябре, в Борисполе выгружалось. В ноябре пришло само уже химическое оружие. Оно в колбах металлических по 45 мм», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Басурина, сейчас химическое оружие находится на складах в Харьковской области.

Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что власти ДНР усилили проверку качества питьевой воды после появления данных о подготовке провокаций с использованием химических веществ на востоке Украины. Он подчеркнул, что в случае загрязнения воды это может стать экологической катастрофой, которая затронет весь бассейн Северского Донца и акваторию Азовского моря.

22 декабря Басурин заявил, что США поставляли Украине контейнеры с химическим оружием, которые позже были переброшены в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе. По его словам, оружие отвезли в Харьковскую область, к артиллерийским складам недалеко от Славянска, поскольку оттуда его можно быстро доставить к линии соприкосновения.

Ранее, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ЧВК США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По его словам, в Донецкой области сейчас находится более 120 сотрудников американских ЧВК, которые занимаются подготовкой украинского спецназа.

В свою очередь, бывший офицер Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Филип Джиральди указал на то, что возможная подготовка сотрудниками американской разведки украинских сил «для участия в партизанской войне» может иметь катастрофические последствия для всех вовлеченных сторон.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.