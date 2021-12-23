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Пушилин рассказал о проверке качества воды в Донбассе из-за данных о провокации

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Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) усилили проверку качества питьевой воды после появления данных о подготовке провокаций с использованием химических веществ на востоке Украины. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«В случае реализации американскими ЧВК таких планов объектом применения химоружия может выступить такой важный ресурс жизнеобеспечения, как вода. Это вызывает оправданные опасения. В случае загрязнения воды это может стать настоящей экологической катастрофой, которая затронет весь бассейн Северского Донца и акваторию Азовского моря», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

По словам Пушилина, в регионе надеются, что обнародование этой информации предотвратит «планируемый террористический акт», однако не может не вызывать возмущение сама возможность такого преступления. Глава ДНР указал на то, что, в случае если Киев допустит применение отравляющих веществ, то под ударом окажутся не только жители Донбасса, но и все население страны. Кроме того, он подчеркнул, что такие действия попирают не только Минские соглашения, но и международное гуманитарное право.

«Этому должны дать оценку международные организации и страны — гаранты Минских соглашений. <…> По нашей просьбе одна из международных организаций проводит периодические проверки качества воды в канале «Северский Донец — Донбасс». Кроме того, экологический мониторинг проводят уполномоченные республиканские органы», — заключил Пушилин.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ЧВК США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По его словам, в Донецкой области сейчас находится более 120 сотрудников американских ЧВК, которые занимаются подготовкой украинского спецназа.

В ответ на это официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что слова Шойгу якобы не соответствуют действительности.

22 декабря в ДНР рассказали о том, что что США поставляли Украине контейнеры с химическим оружием, которые позже были переброшены в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Там добавили, что на линии соприкосновения в Донбассе присутствуют американские ЧВК, которые «готовят огневые точки» и для того и существуют, чтобы «делать провокации и убивать людей».

В свою очередь, бывший офицер Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Филип Джиральди указал на то, что возможная подготовка сотрудниками американской разведки украинских сил «для участия в партизанской войне» может иметь катастрофические последствия для всех вовлеченных сторон.

По его словам, появившиеся в СМИ сообщения о возможной тайной подготовке украинских военных американской разведкой, в случае их правдивости, стали «еще одним свидетельством того, что Вашингтон ничего не извлек из своих неудач» в попытках сменить режимы в других странах или поддержать повстанческие силы.

Тайная подготовка силами США украинцев к «партизанской войне» может привести к тому, что Вашингтон «станет причастен к безусловным военным преступлениям», добавил экс-сотрудник ЦРУ.

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