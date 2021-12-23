Психолог объяснила красную одежду журналисток на пресс-конференции Путина
Журналистки, посетившие пресс-конференцию президента России Владимира Путина в красных пиджаках, хотели внимания. Такое мнение высказала в четверг, 23 декабря, психолог и имиджмейкер Лана Волохова.
По мнению эксперта, журналистки в красном хотели выделиться на фоне остальных.
«Насиделись на карантинах, хотят внимания», — предположила она в беседе с «Газетой.Ru».
Психолог пояснила, что ярко-красные наряды вызывают у человека агрессию, и советует одеваться в другие тона, сообщает телеканал «360».
«Настоящие лидеры скорее нарядились бы в бордо — и агрессии не вызывает, и сразу видно, кто тут босс», — заявила Волохова.
Пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в 2021 году в 17-й раз, пишет «Москва 24». Мероприятие началось в 12:12 мск, а завершилось около 16:08. Таким образом, встреча продлилась 3 часа 56 минут, передает RT.
В ходе пресс-конференции глава государства обсудил развитие российских городов, значимость инфраструктуры, социально ориентированный характер бюджета России, отношения с мировыми лидерами.
Кроме того, Путин затронул вопросы инфляции, аварийного жилья и поддержки граждан, у которых есть проблемы со здоровьем.