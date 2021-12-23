Гафурова отстранили от должности ректора КФУ после ареста

Ильшата Гафурова, который был ректором Казанского федерального университета (КФУ), отстранили от занимаемой должности. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в Минобрнауки РФ.

Временно исполняющим обязанности ректора КФУ назначен Дмитрий Таюрский, который ранее был проректором вуза. Таюрский работает в университете более 30 лет.

«Занимал должность доцента кафедры общей физики, заместителя декана физического факультета, заместителя директора по образовательной деятельности Института физики КФУ. Награжден медалью «За вклад в реализацию государственной политики в области образования». Имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

22 декабря Гафуров был задержан и доставлен самолетом в Москву. Ему предъявили обвинение в заказном убийстве и арестовали на два месяца — до 21 февраля 2022 года. Гафуров вину не признал.

Ректору предъявлено обвинение в подстрекательстве и приготовлении к убийству (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в подстрекательстве к убийству (ч. 4. ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершенных группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Как рассказал «Известиям» руководитель уголовной практики BMS Law Firm адвокат Александр Иноядов, соучастие в убийстве по найму влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненного лишения свободы.

22 декабря стало известно, что возможная жертва Гафурова обвиняла его в покушении еще в 1999 году. Согласно архивной видеозаписи, елабужский депутат, бизнесмен Айдар Исрафилов высказался о предполагаемом авторе неудачного покушения на него. По его словам, это был Гафуров.