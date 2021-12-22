Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Власти Санкт-Петербурга перенесли ввод QR-кодов для посещения ТЦ
Мир
Военные медики США сообщили о разработке вакцины от всех коронавирусов
Авто
Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей
Общество
В Татарстане расширили систему QR-кодов
Экономика
Цена газа в Европе опустилась ниже $2000 за тысячу кубометров
Мир
В Британии спрогнозировали ужесточение мер против COVID-19 в Европе
Мир
Украина укрепит границу с Россией противотранспортными рвами
Мир
В США похитили почти $100 млрд из фондов помощи бизнесу и населению
Общество
Первый в России 5G-полигон заработал в Москве
Общество
Ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной за 54 года

Стали известны подробности задержания ректора университета в Казани

Делом ректора Казанского федерального университета Гафурова занялся центральный аппарат СК
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делом ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова занимаются следователи центрального аппарата Следственного комитета РФ. Об в среду, 22 декабря, рассказал источник «Известий».

Опасный подарок: у чиновников изымают незаконно нажитое имущество
Эксперты рассказали о тонкостях антикоррупционной работы

О задержании Гафурова стало известно ранее в этот день. По предварительной информации, причиной задержания могут быть подозрения в рамках дела о заказном убийстве в 1990-х годах или дела, связанного с коррупцией. Ректор самолетом был доставлен в Москву.

Ранее, 20 декабря, стало известно о задержании по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере ректора самарского вуза. По версии следствия, в ноябре 2020 года подозреваемая совместно с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований заключила фиктивные договора.

По условиям этих договоров университет выступал исполнителем научно-исследовательских работ, однако эти работы были написаны путем переработки уже написанных, тогда как заказчиками были перечислены денежные средства в размере 3,5 млн рублей. Часть денежных средств, по версии следствия, ректор присвоила себе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021