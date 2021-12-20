Ректора самарского вуза задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

«Сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области ректору ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2020 года подозреваемая совместно с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований заключили фиктивные договора. По условиям этих договоров университет выступал исполнителем научно-исследовательских работ. При этом указанные работы фактически были выполнены путем переработки ранее написанных работ и фальсификации результатов социологических исследований.

«Таким образом, после подписания актов приемки-передачи выполненных работ на расчетные счета образовательного учреждения заказчиками были перечислены денежные средства в размере 3 млн 500 тыс. рублей», — отметили в СУ СК.

Затем обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам образовательного учреждения, которые фактически не выполняли работы, денежные премии. Часть из выплаченных денежных средств она присвоила себе.

2 сентября директора одного из институтов МГТУ «Станкин» Григория Зусева задержали в Москве по делу о многомиллионных хищениях инвестиционных денег. После проведения с ним следственных действий следователи обратились в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении Зусева пресечения в виде заключения под стражу.

Как заявил источник в правоохранительных органах, после задержания Зусев дал следователям признательные показания в рамках предварительного расследования уголовного дела, в которых рассказал подробные сведения о совершенном им преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.