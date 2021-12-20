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Ректора самарского вуза задержали по подозрению в мошенничестве

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Ректора самарского вуза задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

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«Сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области ректору ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2020 года подозреваемая совместно с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований заключили фиктивные договора. По условиям этих договоров университет выступал исполнителем научно-исследовательских работ. При этом указанные работы фактически были выполнены путем переработки ранее написанных работ и фальсификации результатов социологических исследований.

«Таким образом, после подписания актов приемки-передачи выполненных работ на расчетные счета образовательного учреждения заказчиками были перечислены денежные средства в размере 3 млн 500 тыс. рублей», — отметили в СУ СК.

Затем обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам образовательного учреждения, которые фактически не выполняли работы, денежные премии. Часть из выплаченных денежных средств она присвоила себе.

2 сентября директора одного из институтов МГТУ «Станкин» Григория Зусева задержали в Москве по делу о многомиллионных хищениях инвестиционных денег. После проведения с ним следственных действий следователи обратились в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении Зусева пресечения в виде заключения под стражу.

Как заявил источник в правоохранительных органах, после задержания Зусев дал следователям признательные показания в рамках предварительного расследования уголовного дела, в которых рассказал подробные сведения о совершенном им преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.

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