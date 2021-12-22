Задержан ректор Казанского федерального университета Гафуров

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Об этом сообщает в среду, 22 декабря, сайт «kp-Казань.ru».

По данным источника в правоохранительных органах, Гафуров был задержан ранее в этот день. По предварительной информации, причиной задержания могут быть подозрения в рамках дела о заказном убийстве в 1990-х годах или дела, связанного с коррупцией.

При этом Гафуров самолетом был доставлен в Москву.

Ранее, 20 декабря, стало известно о задержании по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере ректора самарского вуза. По версии следствия, в ноябре 2020 года подозреваемая совместно с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований заключили фиктивные договора.

По условиям этих договоров университет выступал исполнителем научно-исследовательских работ, однако эти работы были написаны путем переработки уже написанных, тогда как заказчиками были перечислены денежные средства в размере 3 млн 500 тыс. рублей. Часть денежных средств, по версии следствия, ректор присвоила себе.