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Адвокат назвал грозящий обвиняемому в заказном убийстве ректору КФУ срок

Адвокат Иноядов сказал, какой срок грозит обвиняемому в заказном убийстве ректору КФУ
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Руководитель уголовной практики BMS Law Firm адвокат Александр Иноядов рассказал, какой срок грозит обвиняемому в заказном убийстве ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову.

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«Соучастие в убийстве по найму влечет наказание по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненного лишения свободы», — рассказал он «Известиям» в среду, 22 декабря.

Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина, в свою очередь, также отметила, что Гафурову грозит до 20 лет лишения свободы.

«По версии следствия, ректор входил в состав ОПГ «29-й комплекс», в связи с чем Гафурову вменяют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, согласно уголовному кодексу это преступление квалифицируется по п. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105, где на срок меньше, чем 20 лет и надеяться не стоит», — добавила юрист.

Ранее в этот день в суде сообщили, что Гафурову предъявлено обвинение в заказном убийстве.

Следствие подало ходатайство об аресте подозреваемого.

Также в среду Гафуров был задержан сотрудниками МВД и ФСБ России и самолетом доставлен в Москву.

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