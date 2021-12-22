Ректору КФУ предъявили обвинение в заказном убийстве

Обвинение в заказном убийстве предъявлено ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову. Об этом 22 декабря сообщили в суде.

«В материалах, поступивших в суд об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 (убийство группой лиц по найму и предварительному сговору)», — заявили в суде.

Следствие подало ходатайство об аресте подозреваемого.

Ранее в этот день Гафуров был задержан сотрудниками МВД и ФСБ России и самолетом доставлен в Москву.

20 декабря стало известно о задержании по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере ректора самарского вуза. По версии следствия, в ноябре 2020 года подозреваемая совместно с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований заключила фиктивные договора.

По условиям этих договоров университет выступал исполнителем научно-исследовательских работ, однако эти работы были написаны путем переработки уже написанных, тогда как заказчиками были перечислены денежные средства в размере 3,5 млн рублей. Часть денежных средств, по версии следствия, ректор присвоила себе.