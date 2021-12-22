Возможная жертва ректора КФУ обвиняла его в покушении еще в 1999 году

Возможная жертва ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова обвиняла его в покушении еще в 1999 году. Об этом сообщает в среду, 22 декабря, «Татарстан-24».

Согласно этой архивной видеозаписи, елабужский депутат, бизнесмен Айдар Исрафилов сделал высказывание о предполагаемом авторе неудачного покушения на него. По его словам, это был Гафуров.

«Исполнитель — «29 комплекс» (организованная преступная группировка. — Ред.), заказчик — местная власть», — заявил тогда Исрафилов.

Также на видео был записан комментарий Гафурова, который на тот момент был руководителем администрации Елабуги.

«Он сам является достаточно таким человеком, вокруг которого непонятные элементы всегда крутятся», — сказал Гафуров об Исрафилове.

Ранее 22 декабря Гафуров был задержан и доставлен самолетом в Москву. Делом ректора КФУ занимаются следователи центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Ректору КФУ предъявили обвинение в заказном убийстве. Следствие намерено ходатайствовать об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу (он обвиняется по ч. 2. ст. 105 — «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору»).