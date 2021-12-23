Путин оценил влияние запуска ВСМ на авиасообщение между Москвой и Петербургом

Путин оценил влияние запуска ВСМ на авиасообщение между Москвой и Петербургом

2021-12-23 18:48:24

2021-12-23 18:48:24

2021-12-23 18:48:24

2021-12-23 18:48:24

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