Путин оценил влияние санкций Запада на жизнь крымчан

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о плохой мобильной связи в республике Крым. По его словам, это связано с санкциями, которые вводят западные партнеры.

Глава государства подчеркнул, что эти государства «плевать хотели на интересы крымчан и демократию».

«Я уже говорил, странная ситуация складывается, если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит, крымчане и Крым — жертвы агрессии. А если они присоединились к России, вернулись в Россию по собственной воле на референдуме, то это — проявление демократии. Что, кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один — плевать они хотели на интересы крымчан, России и демократию, они решают свои геополитические вопросы», — указал он в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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