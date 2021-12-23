Путин рассказал о ситуации с долгами «Роснано»

Ситуация с долгами госкорпорации «Роснано» является непростой, необходимо, чтобы компания поработала с кредиторами и банками. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Кто-то говорит [о долгах в] 140 млрд [рублей], кто-то говорит 102 млрд [рублей]. По-разному оцениваются эти проблемы. Вы знаете, что к работе приступило новое руководство. У них есть карт-бланш на привлечение лучших специалистов и объективную оценку ситуации. Вообще «Роснано» — это, по сути, венчурная компания, и я принимал участие в ее создании», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что компании необходимо проработать данный вопрос с кредиторами. Госгарантии существуют, они должны исполняться, но работу с банками это не отменяет. Недавно компания погасила часть обязательств из своих собственных средств.

«Госгарантии существуют, они должны исполняться, но работу с банками это не отменяет. Недавно компания погасила часть обязательств из своих собственных средств», — заключил Путин.

15 декабря сообщалось, что «Роснано» предъявила трем банкам досудебные претензии, добиваясь признания заключенных с ними кредитных договоров недействительными. Банки не пошли бы на заключение кредитных договоров, если бы риски не покрывались госгарантией, «потому что сделали бы вывод об отсутствии подтвержденных источников возврата задолженности», отметили в госкорпорации.

19 ноября по распоряжению Центробанка на Мосбирже были приостановлены торги облигациями «Роснано» на общую сумму более чем 70 млрд рублей. Мера коснулась бумаг, выпущенных с 2014 по 2020 год.

Как пояснили 22 ноября «Известиям» в регуляторе, решение о приостановке торгов бумагами компании было принято Центральным банком после получения информации, что госкорпорация обсуждает с узким кругом кредиторов разные сценарии реструктуризации долга. Меры были приняты для защиты интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании. Также это позволило не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.