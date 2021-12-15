«Роснано» намерена признать недействительными договоры с кредиторами

Госкорпорация «Роснано» предъявила трем банкам досудебные претензии, добиваясь признания заключенных с ними кредитных договоров недействительными. Об этом в среду, 15 декабря, сообщило агентство РБК со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что «Роснано», которая по состоянию на 30 июня обязана выплатить 38 млрд рублей, утверждает: заключенные договоры наносят ущерб ее интересам.

«Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заемщика и выбранная схема заемного финансирования в долгосрочной перспективе приведет к существенным финансовым потерям [Роснано]», — цитирует агентство одну из претензий.

В госкорпорации подчеркнули, что банки не пошли бы на заключение кредитных договоров, если бы риски не покрывались госгарантией, «потому что сделали бы вывод об отсутствии подтвержденных источников возврата задолженности».

19 ноября по распоряжению Центробанка на Мосбирже были приостановлены торги облигациями «Роснано» на общую сумму более чем 70 млрд рублей. Мера коснулась бумаг, выпущенных с 2014 по 2020 год.

Как пояснили 22 ноября «Известиям» в регуляторе, решение о приостановке торгов бумагами компании было принято Центральным банком после получения информации, что госкорпорация обсуждает с узким кругом кредиторов разные сценарии реструктуризации долга. Меры были приняты для защиты интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании. Также это позволило не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров.