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Путин оценил отношения России и Казахстана

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Казахстан является одним из самых близких союзников России, у двух стран уникальные отношения. Об этом в ходе большой пресс-конференции 23 декабря заявил президент России Владимир Путин. Он также выразил надежду на то, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Санкт-Петербург на неформальную встречу ОДКБ и ЕврАзЭс.

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«Действительно, пандемия не позволила Казахстану провести в реальном режиме те мероприятия, которые планировались. Но я надеюсь, что президент Казахстана и первый президент Казахстана примут мое приглашение и приедут на следующей неделе в Петербург на традиционную неформальную встречу членов ЕАЭС и ОДКБ. Очень на это рассчитываю, и руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие», — сказал он.

По словам Путина, уникальные отношения России и Казахстана были заложены первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, а сейчас они «подхвачены и поддерживаются» новым президентом, с которым у Путина сложились дружеские отношения.

Российский лидер подчеркнул, что в данный момент одна из главных задач в двусторонних отношениях — изменить структуру экономических связей и с большей эффективностью работать в сфере развития цифровизации, генетики, медицины и космоса.

Он также отметил, что страна должна быть не только площадкой для российских космических аппаратов, но и принимать участие и развивать собственные компетенции.

Помимо прочего Путин выразил благодарность руководству Казахстана за поддержание и развитие русского языка.

«Я очень благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка. Вы же сами знаете, сколько людей в Казахстане говорят по-русски. Это русскоговорящая страна в полном смысле слова», — подчеркнул Путин.

Ранее, 30 сентября, российский лидер заявил, что по итогам 2021 года товарооборот России и Казахстана может достигнуть рекордных показателей, а именно $20 млрд.

26 мая стало известно, что Путин подписал закон о ратификации договора с Казахстаном о военном сотрудничестве.

Согласно положениям договора, военное сотрудничество между странами будет осуществляться по широкому спектру вопросов, в том числе в области военного образования и подготовки кадров, поставки вооружения и техники, а также участия в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск.

В январе глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что дружба России и Казахстана является прочной основой для успешного взаимодействия двух стран по всему спектру отношений.

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