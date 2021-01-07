Нур-султан назвал дружбу с Москвой надежной базой для взаимодействия

Дружба России и Казахстана является прочной основой для успешного взаимодействия двух стран по всему спектру отношений. Об этом заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном в четверг, 7 января.

«Казахстан и Россию традиционно связывают общая многовековая история, прочные узы дружбы и добрососедства, которые служат надежной основой плодотворного взаимодействия по широкому спектру двусторонних отношений», — приводит ТАСС слова из интервью.

Он отметил, что достигнутый уровень взаимопонимания и уважения стал «прочным фундаментом последовательного укрепления казахстанско-российского сотрудничества».

«Мы не просто соседи, мы — стратегические партнеры и союзники», — подчеркнул министр.

Глава ведомства напомнил, что 24 июня 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поучаствовал в параде на Красной площади, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также в том же году состоялось семь телефонных разговоров президентов двух стран.

По словам Тлеуберди, проделана существенная работа в рамках координации действий двух стран по борьбе с пандемией. С 22 декабря началось производство российской вакцины «Спутник V» в Казахстане, а в начале 2021 года планируется массовый запуск добровольной вакцинации в республике.

Он также отметил приезд больших групп медиков из России и Китая, которые оказали «важную практическую помощь» казахстанским врачам в борьбе с коронавирусом.

В начале декабря Российский фонд прямых инвестиций и минздрав Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве по регистрации и производству этой вакцины. На базе Карагандинского фармацевтического комплекса планируется поэтапно создать 2 млн доз «Спутника V».

В конце декабря в казахстанском минздраве сообщили, что власти страны собираются зарегистрировать эту российскую вакцину с 26 января по 11 февраля 2021 года.

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от COVID-19. Ее зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, он показал высокую эффективность и безопасность.