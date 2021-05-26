Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Казахстаном о военном сотрудничестве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 26 мая.

Договор был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года.

26 марта Путин внес договор на ратификацию в Госдуму. Нижняя палата российского парламента ратифицировала документ 11 мая, а Совет Федерации одобрил его 19 мая.

Согласно с положениями договора военное сотрудничество между странами будет осуществляться по широкому спектру вопросов, в том числе в области военного образования и подготовки кадров, поставки вооружения и техники, а также участия в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск.

Кроме того Россия и Казахстан будут вести сотрудничество в таких сферах, как миротворческая деятельность, совершенствование двусторонней нормативной правовой базы, культуре и спорте.

Договор заключен на 10 лет с возможностью автоматического продления.

В январе глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что дружба России и Казахстана является прочной основой для успешного взаимодействия двух стран по всему спектру отношений.