Стоимость благоустройства набережной в Сыктывкаре оценили в 1,3 млрд рублей

Проект благоустройства набережной в Кировском парке Сыктывкара вместе с ливнеперехватом на улице Коммунистической и очистным сооружением получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщила мэр Наталья Хозяинова.

Стоимость реализации проекта оценивается в 1,3 млрд рублей. Городские власти направили соответствующую заявку зампреду правительства Коми — министру экономического развития и промышленности Эльмире Ахмеевой, пишет ИА «Комиинформ».

Сейчас ведутся переговоры по привлечению средств из федерального бюджета и других источников.

Также Наталья Хозяинова рассказала о переносе строительства моста на Седкыркещ. Оно откладывается на год в связи с тем, что заказанное технико-экономическое обоснование было выполнено некачественно.