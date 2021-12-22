Реализацию проекта моста на Седкыркещ в Сыктывкаре отложили на год

В Сыктывкаре (Республика Коми) на год отложили строительство моста на Седкыркещ. О причинах сообщила мэр города Наталья Хозяинова.

«Мы заказывали технико-экономическое обоснование. Но подрядчик сделал его очень некачественно. Как сказали наши специалисты, на уровне студента. Поэтому с ними мы контракт расторгли», — цитирует мэра ИА «Комиинформ».

Технико-экономическое обоснование строительства должны были разработать до конца 2021 года. Само проектирование было запланировано на 2022-й.

Глава города подчеркнула, что от строительства моста власти не отказываются, однако теперь реализация проекта сдвигается на год.