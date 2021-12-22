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В Москве нарядили главную новогоднюю елку страны

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В Московском Кремле украсили главную новогоднюю елку России. Праздничной традиции около четырех веков. Высота зеленой красавицы — 28 м, ширина — 12 м, сообщает телеканал «Известия». В этом году ель украсили в стиле зимнего леса из сказки «Морозко». На дерево повесили 3 км гирлянд, 300 м бус и 1400 игрушек.

«Все они изготовлены по индивидуальным эскизам дизайнеров. И полностью повторяют красоту убранства Соборной площади, куполов Кремля, кремлевских соборов, где мы сейчас с вами находимся. Выполнены из облегченного материала со специальным золотым, серебристым напылением, перламутром, чтобы в любую погоду и любое время суток наша елка смотрелась нарядно», — рассказала пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова.

По традиции украсить главную елку страны помогают дети. Посчастливилось в этот раз кадетам-отличникам Московского технического пожарно-спасательного колледжа.

«Лично для меня огромная честь тут оказаться и загадать желание и повесить свою игрушку. Моя мечта — стать самым лучшим кадетом, и чтобы мной гордились. Своим близким здоровья, и чтобы у меня никогда не было ничего грустного», — заявил кадет Московского технического пожарно-спасательного колледжа им. В.М. Максимчука Александр Коломенский.

Елку спилили в подмосковном Щелкове 14 декабря. На звание главной новогодней ели претендовало около 37 деревьев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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