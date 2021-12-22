Тренер сборной России по хоккею оценил отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов 22 декабря прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не выступать на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

«Мы все-таки надеялись, что игроки НХЛ поедут. Все-таки со спортивной точки зрения турнир был бы интересней, но олимпийская медаль есть олимпийская медаль, поэтому готовимся. Мы разберемся с тренерским штабом, с тренером по физподготовке и составим план подготовки. Изменений в тренерском штабе не будет», — рассказал Жамнов ТАСС.

Ранее в этот день НХЛ объявила о решении не участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Уточняется, что данное решение принято на фоне переносов матчей в результате возросшего числа заболевших COVID-19 среди игроков. Отложено было около 50 игр.

Изначально ожидалось, что игроки уйдут на рождественские каникулы 23 декабря и вернутся к играм 26-го. Согласно новому решению, каникулы начнутся на день раньше — 22 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

О планах НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде ранее уже сообщали СМИ. При этом указывалось, что причина такого решения — растущие опасения, связанные с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Также отмечалось, что до 10 января НХЛ имеет право принять подобное решение без штрафных мер.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях примут участие свыше 3 тыс. спортсменов из 95 стран. В рамках состязаний разыграют 109 комплектов наград.