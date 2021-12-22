Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В ГД внесли проект об ужесточении контроля за выдачей огнестрельного оружия
Армия
В Дубне построили первый российский завод по производству ударных беспилотников
Спорт
НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине
Общество
Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов
Мир
Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга
Спорт
Российская футболистка Абдуллина подписала контракт с английским «Челси»
Мир
Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря
Мир
На Украине создали добровольную пожарную команду из монахинь
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Общество
Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада
Сюжет:

Тренер сборной России по хоккею оценил отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов 22 декабря прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не выступать на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

Все хоккей: как россияне выступают в НХЛ
Эксперты назвали главных звезд прошедшей части сезона

«Мы все-таки надеялись, что игроки НХЛ поедут. Все-таки со спортивной точки зрения турнир был бы интересней, но олимпийская медаль есть олимпийская медаль, поэтому готовимся. Мы разберемся с тренерским штабом, с тренером по физподготовке и составим план подготовки. Изменений в тренерском штабе не будет», — рассказал Жамнов ТАСС.

Ранее в этот день НХЛ объявила о решении не участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Уточняется, что данное решение принято на фоне переносов матчей в результате возросшего числа заболевших COVID-19 среди игроков. Отложено было около 50 игр.

Изначально ожидалось, что игроки уйдут на рождественские каникулы 23 декабря и вернутся к играм 26-го. Согласно новому решению, каникулы начнутся на день раньше — 22 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

О планах НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде ранее уже сообщали СМИ. При этом указывалось, что причина такого решения — растущие опасения, связанные с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Также отмечалось, что до 10 января НХЛ имеет право принять подобное решение без штрафных мер.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях примут участие свыше 3 тыс. спортсменов из 95 стран. В рамках состязаний разыграют 109 комплектов наград.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021