В ГИБДД сообщили подробности ДТП с рейсовым автобусом в Новой Москве
В Госавтоинспекции сообщили подробности произошедшего 22 декабря ДТП в Новой Москве, в результате которого перевернулся рейсовый автобус.
«Примерно в 16:00 в поселении Кленовское, село Кленово, дом 122, произошло столкновение подмосковного пассажирского автобуса и автомобиля Volvo. Автобус частично съехал в кювет», — говорится в сообщении ГИБДД в Telegram.
По предварительным данным, пострадал пассажир Volvo.
В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
ДТП произошло ранее в этот день. Сообщалось, что с места происшествия были эвакуированы 10 человек, включая водителя рейсового автобуса и двоих детей.
В этот же день на внешней стороне 29-го км МКАД столкнулись три большегруза. Автомобили получили значительные повреждения. Два человека погибли, еще один получил травмы.