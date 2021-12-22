Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Авиакомпания S7 выполнила первый в России рейс на альтернативном топливе
Мир
Минздрав Турции разрешил экстренное применение вакцины от COVID-19 Turcovac
Мир
В ФРГ объявили о скором начале пятой волны COVID-19 из-за «Омикрона»
Мир
«Нафтогаз» подал жалобу в Еврокомиссию на «Газпром»
Пресс-релизы
Каждый второй россиянин после повышения квалификации в 2021 году устроился на работу
Общество
В Москве продолжат действовать меры поддержки предприятий и граждан
Общество
«Оранжевый» уровень опасности продлили в Московском регионе до пятницы
Мир
РФ, Иран и Турция назвали нарушением действия Израиля в Сирии
Авто
Минфин предложил увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО
Общество
Собянин анонсировал бесплатный проезд для обоих родителей в многодетных семьях

В ГИБДД сообщили подробности ДТП с рейсовым автобусом в Новой Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госавтоинспекции сообщили подробности произошедшего 22 декабря ДТП в Новой Москве, в результате которого перевернулся рейсовый автобус.

Тихо, лихо: что изменит принятие законопроекта против водителей-экстремалов
Позволит ли риск уголовного наказания усмирить автоблогеров и мажоров

«Примерно в 16:00 в поселении Кленовское, село Кленово, дом 122, произошло столкновение подмосковного пассажирского автобуса и автомобиля Volvo. Автобус частично съехал в кювет», — говорится в сообщении ГИБДД в Telegram.

По предварительным данным, пострадал пассажир Volvo.

В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло ранее в этот день. Сообщалось, что с места происшествия были эвакуированы 10 человек, включая водителя рейсового автобуса и двоих детей.

В этот же день на внешней стороне 29-го км МКАД столкнулись три большегруза. Автомобили получили значительные повреждения. Два человека погибли, еще один получил травмы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021