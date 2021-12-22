В ГИБДД сообщили подробности ДТП с рейсовым автобусом в Новой Москве

В Госавтоинспекции сообщили подробности произошедшего 22 декабря ДТП в Новой Москве, в результате которого перевернулся рейсовый автобус.

«Примерно в 16:00 в поселении Кленовское, село Кленово, дом 122, произошло столкновение подмосковного пассажирского автобуса и автомобиля Volvo. Автобус частично съехал в кювет», — говорится в сообщении ГИБДД в Telegram.



По предварительным данным, пострадал пассажир Volvo.

В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло ранее в этот день. Сообщалось, что с места происшествия были эвакуированы 10 человек, включая водителя рейсового автобуса и двоих детей.

В этот же день на внешней стороне 29-го км МКАД столкнулись три большегруза. Автомобили получили значительные повреждения. Два человека погибли, еще один получил травмы.