На МКАД произошло ДТП с тремя автомобилями

На внешней стороне 29-го км МКАД столкнулись три автомобиля, сообщает в среду, 22 декабря, столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время по трем полосам автодороги затруднено движение.

На месте аварии работают оперативные службы.

Информации о возможных пострадавших нет. Выясняются обстоятельства и причины ДТП.

21 декабря на Третьем транспортном кольце перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве столкнулись 20 автомобилей, пострадали двое человек.

Кроссовер Ford Explorer на высокой скорости проехал по участку ТТК и повредил несколько автомобилей, среди которых авто с дипломатическими номерами. По данным «Известий, речь идет о машине посольства Китая.

Как рассказал виновник аварии 34-летний Павел Середнев, он в течение 10 лет принимает психотропные препараты, а в момент ДТП у него якобы начались галлюцинации. По словам очевидцев, водитель вел себя неадекватно после происшествия.

В этот же день глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов по факту массовой аварии на ТТК из полиции в СКР.

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