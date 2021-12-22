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В ДТП с тремя машинами на МКАД погибли два человека

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Два человека стали жертвами аварии на МКАД, сообщили в среду, 22 декабря, в столичном МВД.

Еще один человек, по данным службы, получил травмы. Его состояние не уточняется.

О происшествии стало известно ранее в среду. Примерно в 5:00 утра на 29-м км внешней стороны МКАД столкнулись три большегруза. Автомобили получили значительные повреждения.

После происшествия столичный дептранс сообщал о затруднении движения на трех полосах.

На месте аварии работают оперативные службы. Выясняются обстоятельства и причины ДТП.

21 декабря на Третьем транспортном кольце перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве столкнулись 20 автомобилей, пострадали двое человек.

Кроссовер Ford Explorer на высокой скорости проехал по участку ТТК и повредил несколько автомобилей, среди которых авто с дипломатическими номерами. По данным «Известий, речь идет о машине посольства Китая.

Как рассказал виновник аварии 34-летний Павел Середнев, он в течение 10 лет принимает психотропные препараты, а в момент ДТП у него якобы начались галлюцинации. По словам очевидцев, водитель вел себя неадекватно после происшествия.

В этот же день глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов по факту массовой аварии на ТТК из полиции в СКР.

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