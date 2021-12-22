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Суд снова оставил в силе арест блогера Хованского

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Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе арест блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма. Об этом сообщила в среду, 22 декабря, объединенная пресс-служба судов.

«Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда от 03.11.2021 оставила без изменения, а жалобы — без удовлетворения», — указано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

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Вместе с тем Хованский выразил мнение, что все доводы, указанные следователем, являются абсолютно голословными. По словам блогера, они ничем не подтверждены. При этом Хованский заверил, что скрываться не собирается, имеет регистрацию и место жительства в Санкт-Петербурге, его отец является инвалидом и нуждается в его помощи.

Блогер также просил избрать в виде меры пресечения домашний арест или иную более мягкую меру. Однако суд оставил в силе арест.

Ранее, 3 ноября, Санкт-Петербургский городской суд на два месяца продлил арест блогеру. В СИЗО Хованский пробудет до 8 января.

10 июня суд арестовал блогера, удовлетворив ходатайство следствия. Как полагают правоохранители, Хованский в песне о «Норд-Осте» обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности».

Блогер признал вину и раскаялся. Позже арестованный признал лишь исполнение песни, которая стала причиной уголовного расследования, но не признал ее распространение в Сети. 10 августа Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму.

Тогда как 14 декабря коллега обвиняемого Андрей Нарцев, более известный как Нифедов, рассказал, что Хованский «вспыльчивый, эмоциональный, конфликтный, пренебрежительно относящийся к другим людям». Однако сам Нарцев несколько раз менял свои показания.

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