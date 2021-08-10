Блогера Хованского включили в перечень причастных к экстремизму лиц

Блогер Юрий Хованский, арестованный по делу об оправдании терроризма, включен в список лиц, причастных к экстремизму. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

Так, в перечене организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, указан Юрий Михайлович Хованский, родившийся 19 января 1990 года в городе Никольск Пензенской области.

9 июня Хованского доставили в полицию в связи с расследованием уголовного дела по статье 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма и пропаганда терроризма в интернете»). Дело связано с песней блогера про мюзикл «Норд-Ост» в центре на Дубровке в Москве в 2002 году, в которой он оправдывал произошедший там теракт. Видео с ней было опубликовано около года назад. В песне блогер упоминает погибших детей и призывает к новым терактам.

10 июня суд арестовал его по ходатайству следствия. По данным правоохранителей, Хованский обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности».

В августе срок содержания под стражей для блогера был продлен до 8 сентября. Сам арестованный просил перевести его под домашний арест.

Блогер признал вину, заявив, что раскаивается. При этом позднее арестованный признал лишь исполнение песни, которая стала причиной уголовного преследования, но не признал ее распространение в Сети.