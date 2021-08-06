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Суд продлил арест блогеру Хованскому

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 8 сентября срок содержания под стражей блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма. Об этом 6 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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В заявлении указано, что арестованный просил перевести его под домашний арест. Как заявил в ходе судебного слушания следователь, сбор доказательств по делу еще не завершен.

9 июня Хованского доставили в полицию в связи с расследованием уголовного дела по статье 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма и пропаганда терроризма в интернете»). Дело связано с песней блогера про мюзикл «Норд-Ост» в центре на Дубровке в Москве в 2002 году, в которой он оправдывал произошедший там теракт. Видео с ней было опубликовано около года назад.

В песне блогер упоминает погибших детей и призывает к новым терактам. Блогер признал вину, заявив, что раскаивается.

10 июня суд арестовал его по ходатайству следствия. По данным правоохранителей, Хованский обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности».

При этом позднее арестованный признал лишь исполнение песни, которая стала причиной уголовного преследования, но не признал ее распространение в Сети.

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