Блогер Нифедов несколько раз менял показания по делу Юрия Хованского

Адвокат блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма, предоставил РЕН ТВ показания свидетелей данному делу. Основным из них стал коллега обвиняемого Андрей Нарцев, более известный как Нифедов.

В ходе одного из допросов знакомый Хованского охарактеризовал его как человека «вспыльчивого, эмоционального, конфликтного, пренебрежительно относящегося к другим людям». При этом из полученных документов следует, что мужчина несколько раз менял свои показания.

В частности, 8 июня Нифедов сообщил, что услышал, как Хованский исполняет композицию о «Норд-Осте» в ходе онлайн-трансляции в соцсети «ВКонтакте» летом 2018 года. Свидетель подчеркнул, что своими действиями блогер «публично оправдывал террористическую деятельность» , а также призывал к этому зрителей онлайн-трансляции.

На следующий день, когда Хованского задержали, его знакомый изменил показания относительно срока исполнения песни. По его словам, Хованский спел композицию весной 2013 года во время онлайн-конференции в Skype.

Нифедов сообщил, что записал на диктофон песню, посчитав недопустимым ее текст. После этого он выложил ее в соцсети «ВКонтакте». Позднее мужчина удалил аудиозапись по просьбе самого Хованского, которого вызвали в правоохранительные органы.

3 ноября Санкт-Петербургский городской суд на два месяца продлил арест блогеру. В СИЗО Хованский пробудет до 8 января.

10 июня суд арестовал блогера, удовлетворив ходатайство следствия. Как полагают правоохранители, Хованский в песне о «Норд-Осте» обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности».

Блогер признал вину и раскаялся. Позже арестованный признал лишь исполнение песни, которая стала причиной уголовного преследования, но не признал ее распространение в Сети. 10 августа Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму.